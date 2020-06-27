بيان أوروبي ضد أطماع أردوغان في ليبيا: أوقفوا القتال بلا شروط

تدهورت العلاقات بين فرنسا وتركيا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الصراع الليبي، بالتزامن مع الدعوات الدولية من أجل وقف النار في ليبيا، واستئناف المفاوضات، في ظل تمسك حكومة الوفاق بالسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية والجفرة التي ينتشر فيهما الجيش الوطني الليبي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناه "مداد نيوز" السعويه ، على موقع "يوتيوب".

ووسط التوتر الأوروبي مع تركيا على خلفية تدخلها في الملف الليبي، دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا الأطراف الليبية إلى وقف القتال، والأطراف الخارجية إلى وقف أي تدخل، في محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها.

وذكرت الدول الثلاث في بيان انه في ضوء المخاطر المتنامية من تدهور الموقف في ليبيا فعلي جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال على الفور ودون شروط".

كما دعت الدول الثلاث أيضا "الأطراف الخارجية لإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي".