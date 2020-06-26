محافظ بني سويف يثنى على فريق طبي أجرى عملية فصل بلازما لمُسنة

أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الكوادر الطبية بالمحافظة التى تعد المكون الرئيسى بالمنظومة الصحية ببنى سويف، مشيرا إلى تميز عدد من العناصر الطبية في بعض التخصصات يدعم المنظومة بأكملها، ويمنح كافة عناصرها الثقة والتميز.

جاء ذلك على هامش تلقيه اخطارا من مديرية الصحة، ضمن التقرير الذي يتابعه على مدار الساعة عن سير المنظومة الصحية، وذلك في ظل الجهود الكبيرة في مواجهة تداعيات كورونا، حيث قد تمكن فريق من أطباء الرعاية المركزة بمستشفى ناصر العام بإشراف الدكتورة سالي الخولي مدير المستشفى، وقيادة الدكتور احمد ياسين استشاري الرعاية المركزة من إجراء عملية فصل بلازما لمريضة مصابة بفيروس كورونا، عمرها 65 عاما.

وكشف التقرير أن المريضة كانت تعاني من ضعف شديد بالعضلات نتيجة متلازمة " Gullien-Barre " و بذلك تعد أول حالة مسجلة في مصر مع تحسن المريضة بعد إجراء عملية فصل البلازما لها.وامتدح المحافظ الفريق الطبي، معربا عن تهئنته لهم وللسيدة التى قد أجرى لها العملية ولأسرتها، سائلا المولى عز وجل أن تكون هذه المناسبة السعيدة بشرى خير على مصر وشعبها.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف الشكر للدكتور احمد ياسين والفريق المعاون الذي قام بإجراء العمليه متمنينا الشفاء للمريضة، كذلك الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي بمديرية الصحة والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، والدكتورة سالي الخولي مدير مستشفى ناصر العام.