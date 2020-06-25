افتتاح وحدة غسيل كلوي لمرضى كورونا بمستشفى بني سويف الجامعي

أعلن الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سوي، افتتاح وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي الجديدة والخاصة بمرضى فيروس كورونا.

وتشمل الوحدة أربعة أجهزة، منها جهازين يعملان داخل الرعايات المركزة، وجهازان آخران لمرضى الغسيل الكلوي للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من المسجلين بالمستشفى الجامعي لجلسات الغسيل الكلوي الأسبوعية المعتادة، وذلك تجنبًا لنقل العدوى لمرضى الغسيل الآخرين، وكذلك للتعامل الطبي معهم بأقصى درجات الحماية الوقائية للفريق الطبي والتمريض وكذلك للمرضى أنفسهم.

وقال الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، إن الوحدة أُنشئت خصيصًا لمرضى كورونا في الدور الخامس بالمستشفى، بخلاف وحدة الغسيل الكلوي الأصلية بالدور الأرضي والتي تضم 36 ماكينة غسيل كلوي تعمل على مدار جميع أيام الأسبوع.

يُشار إلى أن وحدات العزل لمرضى كورونا بالمستشفى الجامعي تضم 83 سريرًا، دُعمت جميعا بشبكة غازات وتوصيل أجهزة مونيتورز، فضلًا عن عدد كبير من أجهزه التنفس الصناعي، لتتحول كل هذه الأسرة إلى أسرة رعاية مركزة.