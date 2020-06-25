رئيس جامعة بني سويف: تعافي 24 حالة جديدة من كورونا بالمستشفى الجامعي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن تعافى وخروج 24 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من العزل المخصص لهم بمستشفى بني سويف الجامعي، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم وبعد أن تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

وتابع رئيس جامعة بني سويف مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى التقرير اليومي الخاص بالجهود التي تبذل داخل العزل بالمستشفى.

وكشف التقرير عن تعافى وخروج 24 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي والخروج إلى 68 حالة حتى الآن.وأشاد رئيس جامعة بني سويف بجهود وكفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى، مؤكدا أن الجامعة وضعت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية لدعم جهود الدولة في صد هجوم فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أنه تم تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابي فيروس كورونا يحتوى على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، و28 جهاز تنفس صناعي، و25 سرير رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرا لعلاج مصابي فيروس كورونا والتي تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة الى متوسطة ولا تتوافر أماكن للعزل داخل منازلهم وتحت إشراف طبى من مستشفى الجامعي.