ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في النمسا إلى 17 ألفا و522 حالة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 17 ألفا و522 حالة، فيما تعافى 16 ألفا و348 حالة منهم، وتوفي 698 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه تم تسجيل 45 إصابة جديدة أمس الخميس في جميع أنحاء النمسا ويتواجد71 حالة في المستشفيات منهم 11 حالة في العناية المركزة.

وأشار الوزارة النمساوية، إلى أن معظم الحالات الجديدة في فيينا، حيث أصيب 25 شخصا بالوباء أمس الخميس.

وذكرت الصحة النمساوية، أن هناك 9 إصابات جديدة في ولاية النمسا العليا كما تم تسجيل 4 حالات في ستيريا، وثلاث في كل من النمسا السفلى وكارينثيا وحالة واحدة في تيرول.

وفي لوكسمبورج، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا المستجد، في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 4173 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة في لوكسمبورج، في بيان، إن حصيلة ضحايا الجائحة لم يطرأ عليها تغيير منذ أكثر من شهر لتستقر عند 110 حالات.

وأضافت وزارة الصحة، أن 13 مصابا بالفيروس يتلقون حاليا الرعاية الصحية في المستشفيات.