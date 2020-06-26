لجنة لمتابعة قرارات "الوزراء" بعودة نشاط المنشآت الخدمية بالمنيا

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية، مؤكدا على المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك القرارات بنطاق المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، مشددا على الغلق الفوري ووقف النشاط ومعاقبه المخالفين، ووجه بمرور اللجنة على مدار الساعة للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء بهاء البطراوي، مساعد مدير أمن المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، والجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي في ظل عدد من المعايير والاشتراطات.

أكد المحافظ على عدم التهاون في حال ثبوت أى مخالفة للضوابط والاشتراطات ويتم سحب الرخصة، ووقف النشاط، كما أكد على الالتزام بالمسافات البينية بين المواطنين بتلك المنشآت، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، والتأكد من عدم زيادة عدد الرواد على المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.