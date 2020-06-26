جامعة المنيا: حضور جميع الطلاب ساعة مبكرة قبل بدء الامتحانات

أعلن الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال طلاب الفرق النهائية بجميع الكليات لأداء امتحاناتهم التحريرية والشفوية، في ظل الظروف الراهنة والجائحة التي تمر بها البلاد، وإعلان جداول الامتحانات، وتبدأ 1 يوليو بالامتحانات الشفوية والتدريب العملي للكليات التي تشمل امتحاناتها امتحان عملي، ثم يتبعها الامتحانات التحريرية والتي ستنتهي في 28يوليو ويليها بداية مشاريع التخرج للكليات العملية أول أغسطس، على أن تُعلن النتائج قبل منتصف أغسطس القادم.

وجه رئيس الجامعة، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تُسهم في سهولة وتيسير العملية الامتحانية، وتحقيق أقصى درجات التعقيم والتطهير والسلامة الشاملة للطلاب، والمراقبين داخل اللجان، وبالمدن الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس بالكنترولات، وذلك بتنفيذ 14 إجراء وقائي واحترازي يلتزم بهم الطلاب لضمان سلامتهم.

شملت الإجراءات: تقليل الكثافة والتكدس للطلاب، وذلك بتقسيم كليات الجامعة إلى مجموعات، وتوزيع جداول امتحاناتهم على أيام الأسبوع، وتنظيم دخول الطلاب تبعاً لكلياتهم خلال الفترة الصباحية على 4 مراحل تبدأ من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً؛ لتجنب الزحام على البوابات صباحاً، والتزام الطالب بالحضور ساعة مبكرة قبل بدء الامتحان بمقر الكلية؛ لخضوعه للإجراءات الاحترازية بدءً من التعقيم بممرات التعقيم على بوابات الجامعة، وبجميع الكليات خارج الحرم، وقياس درجة حرارته بالكاشفات الحرارية، والتأكد من استخدام الكمامة، وعدم شكواه من أعراض أو اشتباه في اصابته بعدوى فيروس كورونا، كما يتم تكثيف نشر جداول الامتحانات وأماكن توزيع الطلاب على اللجان لضمان توجه الطلاب إلى لجنته مباشرة أول أيام الامتحانات دون تزاحم مع زملائه، وترك مترين علي الأقل في جميع الاتجاهات حول الطالب داخل اللجان، والتعقيم اليومي للسلالم والممرات وقاعات الامتحانات، ووضع أرقام الجلوس في حوافظ بلاستيكية لسهولة التعقيم، والتهوية الجيدة باللجان، والتنبيه على الطلاب بمغادرة الحرم الجامعي فور انتهاء الامتحانات، ويحظر تماماً التجمعات، وتبادل الأدوات من أقلام وأدوات شخصية نهائيًا داخل اللجان.