إخماد حريق اندلع بعقار بوسط مدينة المنيا وإصابة ضابط أثناء الإطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في منزل مكون من 3 طوابق بشارع الحسيني التابع لدائرة قسم المنيا.

تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء بعد امتداد الحريق لجميع الطوابق، وقد أصيب ضابط بالحماية المدنية بعد سقوط سلم العقار من الدور الثاني للثالث.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد بحدوث حريق بعقار بشارع الحسيني.

بانتقال قوات الأمن برئاسه العميد خالد مخلوف مدير إدارة الحماية المدنية وبقيادة العقيد وفيق فوزي وكيل إدارة الحماية والمقدم خالد عبد الحليم والرائد محمود الحسيني والرائد أحمد مشهور والرائد عمرو أبو خف ضباط بالحماية المدنية تبين نشوب حريق في عقار مكون من ثلاث طوابق ملك "حسين. م. ا".

تم السيطرة على الحريق وإخماده بعدد 6 سيارات إطفاء، ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتبين أن البدروم مخزن للسجاد والدور الأول مخزن للزجاج والأدوات المنزلية والطابق الثاني والثالث طوابق سكنية.

وانتدبت النيابة معمل الأدلة الجنائية إلي مكان الحريق لبيان ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.