بـ7 لغات.. أسباب إطلاق وزارة الهجرة فيديو "النيل حياتنا"
كتب:
سماح حسن
05:10 ص | السبت 27 يونيو 2020
أطلقت وزارة الهجرة، أمس، فيلما توضيحيا قصيرا، بعنوان "النيل حياتنا"، لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، وجرى إخراجه بـ7 لغات هي: "الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والصينية"، إضافة إلى اللغة العربية.
وأعدت الوزارة الـ"فيديو"، لدحض المزاعم الإثيوبية، وسنتعرف على الأسباب في النقاط التالية:
-الفيلم جرى إخراجه بـ7 لغات، هي "الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية"، إضافة إلى اللغة العربية.
-مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق، كل حسب دولة الإقامة ووفقا للغتها.
-إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي، حول حق مصر الأصيل في مياه النيل.
-مياه النيل بالنسبة لشعب مصر، مسألة حياة أو موت.
-تم نشر الفيلم على صفحات وزارة الهجرة الرسمية، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
-تهدف الوزارة إلى نشره بشكل واسع، بحيث يتم تداوله في كل أنحاء العالم.