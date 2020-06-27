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بـ7 لغات.. أسباب إطلاق وزارة الهجرة فيديو "النيل حياتنا"

كتب:

سماح حسن
05:10 ص | السبت 27 يونيو 2020
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

أطلقت وزارة الهجرة، أمس، فيلما توضيحيا قصيرا، بعنوان "النيل حياتنا"، لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، وجرى إخراجه بـ7 لغات هي: "الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والصينية"، إضافة إلى اللغة العربية.

وأعدت الوزارة الـ"فيديو"، لدحض المزاعم الإثيوبية، وسنتعرف على الأسباب في النقاط التالية:

-الفيلم جرى إخراجه بـ7 لغات، هي "الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية"، إضافة إلى اللغة العربية.

-مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق، كل حسب دولة الإقامة ووفقا للغتها.

-إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي، حول حق مصر الأصيل في مياه النيل.

-مياه النيل بالنسبة لشعب مصر، مسألة حياة أو موت.

-تم نشر الفيلم على صفحات وزارة الهجرة الرسمية، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

-تهدف الوزارة إلى نشره بشكل واسع، بحيث يتم تداوله في كل أنحاء العالم.