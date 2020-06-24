القليوبية توقع عقدا مع جهاز المشروعات لمواجهة الهجرة غير النظامية

وقع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عقدًا مع جهاز تنمية المشروعات فرع القليوبية، لتوفير تمويل بمبلغ 10 ملايين جنيه للمشروعات كثيفة العمالة، بهدف توفير فرص عمل بمركزي طوخ والقناطر الخيرية.

ويهدف العقد إلى تمويل المشروعات في عدد من القرى المستهدفة، لمعالجة الهجرة غير النظامة، من خلال ترميم وصيانة 5 مدارس وتركيب شبكات المياه بها بقيمة 7 ملايين جنيه، وكذلك تركيب شبكات مياه للقرى بقيمة 3 ملايين جنيه.

ويتضمن العقد تأهيل 8 جمعيات أهلية بتمويل يقدر بحوالى 9 ملايين جنيه للعمل فى المشروعات كثيفة العمالة، بهدف توفير فرص عمل لتشغيل تلك الجمعيات في مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية والتشغيل الذاتي ولدى الغير.

وخلال الاجتماع سلم المحافظ عقد الإقراض متناهي الصغر للجمعية المصرية للتنمية البشرية بمركز القناطر الخيرية بمبلغ 1.5 مليون جنيه، للعمل فى مجال الإقراض متناهي الصغر، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

وأشاد محافظ القليوبية بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في تقديم قروض ميسرة للشباب الجاد، لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، ما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.