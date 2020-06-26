انتشال جثة غريق من "نيل أسيوط"

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط، مساء اليوم، جثة شاب غريق من مياه النيل، لقي حتفه أثناء استحمامه بالنيل بجوار العبارة النهرية بجزيرة بهيج التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من الأهالي بوجود حالة غرق بجوار العبارة النهرية بجزيرة بهيج دائرة المركز.

بانتقال قوات الشرطة وفرق الإنقاذ والإسعاف، جرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص تبيّن أنّ الجثة لشاب يدعى محمود أحمد كامل عبد السميع 17 سنة مقيم ذات الناحية.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أن سبب الحادث هو أنه حال نزول "المجني عليه" للاستحمام بالنيل دخل في منطقة غويطة وغرق في الحال، جارى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة.