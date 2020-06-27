أوقاف بورسعيد: تعقيم وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين

قال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، إنه تابع تجهيز وتعقيم المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، سائلا الله أن يرفع المرض والوباء عن البلاد والعباد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن فتح المساجد وفق ضوابط حددتها وزارة الأوقاف وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والشخصية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع أن من الضوابط عدم فتح دورات المياه والمواضئ نهائيًا وغلقها غلقا تامًا، وأضاف أن من ضمن الضوابط تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وبالنسبة للمصلين ضرورة الالتزام بالمسافات التباعدية وإتباع التعليمات الإرشادية وعدم الحضور إلي المساجد بدون إرتداء الكمامة وإحضار المصلي الشخصي ومتابعة التعقيم والتطهير.

وأكد أن المساجد بالمحافظة على أتم جاهزبتها لاستقبال ضيوف الرحمن وتم وضع علامات للتباعد بين المصلين ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.