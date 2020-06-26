وزير الأوقاف يجري اتصالات بالمديريات للوقوف على استعدادات عودة الصلوات

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غرفة عمليات الأوقاف، بشأن فتح المساجد غدا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه عقب أدائه لصلاة وخطبة الجمعة اليوم 26/ 6/ 2020م بمسجد محمد علي بالقلعة، عاد وزير الأوقاف إلى ديوان عام وزارة الأوقاف لقيادة غرفة عمليات الأوقاف بشأن الاستعداد لفتح المساجد فجر غد السبت 27/ 6/ 2020م.

وأجرى الوزير اتصالات بعدد كبير من مديري المديريات للاطلاع على استعدادهم لفتح المساجد غدًا بإذن الله تعالى، مثمنًا ما يبذلونه من جهد على مدار الساعة.

وقال الوزير: "أحيي الهمة التي يعمل بها رجال الأوقاف استعدادا لفتح المساجد، وأشهد أن هناك رجالا كثيرين منهم يعملون بقلوبهم قبل أيديهم ابتغاء مرضاة الله، فرحين بعمارة بيوته سبحانه وتهيئتها للركع السجود، هكذا أرى عملهم، والله من وراء القصد، وهو حسبنا وحسيبهم وكافينا وكافيهم، ونسأله الرضا والقبول، وألا يحرمنا بيوته وألا يرينا غلقها مرة أخرى".