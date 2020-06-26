صور.. الأوقاف والشباب والرياضة تواصلان عملية تعقيم المساجد بالمنيا

نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، صورا للعاملين بوزارتي الأوقاف والشباب والرياضة أثناء مواصلة عملية تعقيم المساجد بمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان لها إن الأوقاف تقوم بدورها بالمساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها استعدادًا لفتح المساجد لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية فجر السبت 27 يونيو 2020م بإذن الله تعالى وتتابع عملية تعقيم المساجد على مستوى الجمهورية.

وعقمت مديرية أوقاف المنيا بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة المساجد بمحافظة المنيا.

واختتمت الوزارة بيانها بقوله: "نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".