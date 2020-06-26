وزير الصحة الأسبق: حدة أعراض فيروس كورونا تراجعت بشكل كبير

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إنه خلال الأسابيع الأخيرة ونتيجة لبعض استبيانات بالعيادات التخصصية مثل عيادات أمراض الصدر وأقسام الطوارئ في المستشفيات تلاحظ أن انحسار الأعداد التي تطلب خدمة داخل المستشفيات لأن طبيعة الإصابة بكورونا في البداية كان هناك شيء من الحرص بين المواطنين وأي حالة إيجابية يتم عزلها في مستشفيات العزل وكان يمثل ذلك ضغط على النظام الصحي لأن هناك مرضى تم عزلهم وكانوا لا يعانوا من أعراض في بداية المرض.

وأضاف العدوي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية Mbc masr، أن عدد الإصابات في مصر الآن يقرب من حوالي 61 ألف حالة وعدد الوفيات 2533 وفي العالم كله وصلنا حوالي 10 مليون إصابة والوفيات نصف مليون، مشيراً إلى أن الملاحظ أن حدة الأعراض تراجعت بشكل كبير وأصبح المريض تمكث معه الأعراض لأيام بسيطة ويتم إعطاؤه بعض العقاقير الدوائية البسيطة ثم يحدث تحسن مباشر في خلال أيام وهو ما حدث معنا خلال الشهر الحالي.

وتابع، أن الوضع في البداية كان مختلف وحدة الأعراض كانت أشد وخطر وكثير من المرضي يحتاجوا أسرة في العناية المركزة، وأن النظام الوقائي يعمل جنبا إلى جنب مع النظام العلاجي، فالنظام الوقائي يكمن في عمل ترصد دقيق للمرض وتقصي وبائي لكن المطلوب في الوقت الحالي هو الكشف بدقة إذا كان هناك تحور أو تغير في طبيعة انتشار المرض والقطاع الوقائي في مصر قادر على كشف هذه المرحلة.