إلكترونيا.. طريقة الاستعلام عن جدول جلسات الطعون المدنية

أتاح الموقع الرسمي الخاص بمحكمة النقص المصرية، عدد من الخدمات الإلكترونية، للاستعلام عن القضايا المدنية والجنائية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن جدول جلسات الطعون المدنية، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي الخاص بمحكمة النقض المصرية، استمرارا لسلسلة خدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة الاستعلام عن جدول جلسات الطعون المدنية الكترونيا

ـ يتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمحكمة النقض المصرية من هنا.

- اختار خدمة الطعون المدنية.

ـ الضغط على خدمة جدول جلسات الطعون المدنية.

- سيظهر الجدول الخاص بالجلسات.

وكان وزير العدل، وجه بعودة العمل كلياً بالمحاكم وديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها، في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروسكورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.