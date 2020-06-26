مع عودة الحياة لطبيعتها.. كيفية تحديث معلومات المطاعم على خرائط "جوجل"

مع عودة الحياة لطبيعتها في مصر تدريجيا، وبعد تصريحات مجلس الوزراء برفع الحظر عن حركة المواطنين، وإعادة فتح المطاعم والمقاهي والكافيهات، بشرط التزامها بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها.

تستعرض "الوطن"، خطوات تحديث بيانات فتح وغلق الأماكن والمطاعم والكافيهات على خرائط "جوجل"، لتتيح لأصحابها أو للعملاء عند الذهاب لأي منهم، تحديث تلك البيانات، حتى يتمكن الباحث عنها من معرفة موقفها من الغلق أو كونها تعمل، كالتالي:

خطوات تحديث بيانات عمل المطاعم والمقاهي

-الدخول على موقع خرائط جوجل والبحث عن المكان المقصود.

-وعند ظهوره يمكن الضغط على الأيقونة الخاصة بالإفادة بغلقه مؤقتا "مغلق مؤقتا".

-لتظهر بيانات المكان المقصود بأكملها مثل العنوان ورقم الهاتف الخاص بالتواصل.

-ثم الضغط على أيقونة تعديل للإفادة بإعادة فتح ذلك المكان مجددا.

-كما يمكن الإبلاغ عن إعادة مزاولة النشاط مره أخرى من خلال كتابة التعليقات وإضافة التقييمات والصور.

وتتيح تلك الخدمة تمكين العملاء من ذلك، حيث أنه في كثير من الأحيان لا يتوفر لدى أصحاب الأنشطة التجارية الوقت أو الموارد الكافية لتحديث معلوماتهم بشكل دائم.