مفيش كيدز إريا.. ضوابط عمل المقاهي والكافيهات "يوم الفتح"

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم الاتفاق على عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية فتح المطاعم والمقاهي المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، وذلك ابتداء من غدا السبت الموافق 27 يونيو، وذلك حتى الساعة العاشرة مساءً يوميًا.

وفي هذا الإطار تواصلت "الوطن" مع عفت صلاح؛ سكرتير شعبة المقاهي في الإسكندرية، بشأن إجراءات العمل بالمقاهي خلال الفترة المقبلة، الذي أكد أن الشعبة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية خاصة أن عقوبة مخالفة التعليمات تتضمن الغلق التام.

وفي حديثه لـ"الوطن" قال "صلاح" إنّ المطاعم سيكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على طاولاتها 6 أفراد فقط مع ترك مسافات آمنة بين الأفراد على الطاولة الواحدة لا تقل عن 1 متر، و2 متر بين الطاولة والأخرى، أما في المطاعم والكافيهات الصغيرة يمكن أن يكون عدد الأفراد على الطاولة الواحدة بين 2 إلى 3 أفراد، وغلق أماكن لعب الأطفال أو ما يسمى بـ "الكيدز إريا".

وأضاف سكرتير شعبة المقاهي أنه يحظر أيضًا لعب الطاولة والدومينو على المقاهي نظرًا للتلامس والتقارب الذي يكون بين الجالسين على الطاولة.

وعن الإجراءات المتبعة داخل الكافيهات والمطاعم، قال عفت صلاح إنه سيتم توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مكان واضح للزبائن داخل المكان، فضلًا عن استبدال المفارش المصنوعة من القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام "قدر المستطاع"، أو استخدام المفارش البلاستيكية مع تطهيرها بالكحول والكلور بين استخدام وآخر، وحال استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

وقال عفت صلاح أيضًا إنّه سيتم استبدال أدوات الطعام العادية بأخرى مصنوعة من الورق أو البلاستيك (أحادية الاستخدام) والتخلص منها فورًا.

وحدد مجلس الوزارء في اجتماعه الثلاثاء 23 يوينو موعد غلق المحال من الساعة 9 مساءً، أما المطاعم والمقاهي من الساعة 10 مساءً.

ويتم استمرار عمل وسائل النقل الجماعي من الساعة 4 فجرًا حتى منتصف الليل.