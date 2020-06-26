مصرع طفل ونجاة شقيقته إثر اندلاع حريق بشقة سكنية بالغردقة

لقى طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام مصرعه مساء اليوم الجمعة وإنقاذ شقيقته إثر حريق اندلع بشقة سكنية بشارع الثلاثيني بمنطقة ذهبية بالغردقة وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغردقة من السيطرة على الحريق بالشقة السكنية، قبل انتقاله إلى الشقق المجاورة وإنقاذ الطفلة من الموت حرقا وتم عمل الإسعافات الأولية لها وجار التحقيقات.

كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من العميد حاتم بدوره مدير شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد الوحدات السكنية بالدور الارضي بأحد عمارات بشارع الثلاثيني بالغردقة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدينة التي انتقلت علي الفور، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي التهم غرفة نوم، وأدى إلى مصرع طفل عمره أربعة أعوام ونجاة شقيقته الطفلة، واللذين كانا متواجدين بالشقة في غياب والدتهما، والتي غابت لقضاء بعض الاحتياجات، وبمجرد وصولها دخلت في نوبة إغماء بعد مشاهدتها وفاة طفلها.

انتقلت قيادات الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر، لموقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.