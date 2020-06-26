وفاة طبيب إثر إصابته بـ "كورونا" في الشرقية

توفي طبيب إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" أثناء مباشرة عمله في مستشفى الحسينية المركزي.

وأصدرت مديرية الصحة بالشرقية بيانا قالت فيه: "يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، ببالغ الحزن والأسي لفقدنا أحد أفراد الطاقم الطبي من الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالي الدكتور محمود عبد السلام، من أبطال مستشفي الحسينية المركزي، والذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "نحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكي علي الله أحدا، سآلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون."