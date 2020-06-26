13 ألفا رفضوه مقابل ألفي إعجاب.. فضيحة لايف لأردوغان في لقائه مع الشباب

موقف مخجل تعرض له رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء عقده اجتماعًا مع مجموعة من الشباب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فبينما كان يجيب على تساؤلات الشباب حول البطالة وغيرها من القضايا، انهالت التعليقات الرافضة له، قبل أن ينتبه القائمون على الأمر، ويلغون خاصية التعليقات، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وخلال اللقاء، تبين أن عدد الرافضين له يفوق عدد المعجبين بكثير، كما تزايدت التعليقات التي عبرت عن رفضها له، من قبيل "ليس هناك تصويت لك مرة أخرى"، و"سنتقابل في صناديق الاقتراع"، وذلك عقب تمنى أردوغان للشباب مستقبلًا باهرًا ومزيدًا من النجاح والطموحات.

وبعد تزايد التعليقات الرافضة لأردوغان في لقائه مع الشباب، تم وقف التعليقات، وأنهى أردوغان الفيديو بقوله: "نتمنى المزيد من النجاحات للشباب"

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