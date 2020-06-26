محافظ المنيا يتابع استعدادات امتحانات العملى بالتعليم الفني

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، لامتحانات العملى والمعامل بمدارس التعليم الفني للعام الدراسى 2019/2020، والتي ستبدأ غدا السبت بمحافظة المنيا.

وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا.

شدد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقيه، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.

من جانبه أوضح محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن اجمالى عدد إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات العملى والمعملى بمدارس التعليم الفني( صناعى – تجارى – زراعى – فندقى – تعليم وتدريب مزدوج) نظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات، لهذا العام يبلغ 57 ألف و577 طالب وطالبة، فى45 لجنة، ومدارس التربية الخاصة "الصم وضعاف السمع 6 لجان بواقع 64 طالب وطالبة، ومدارس الخط العربى والتذهيب بعدد 3 لجان بواقع 317 طالب وطالبة.

كما أوضح عزب، أنه عقد اجتماع مع رؤساء اللجان، للتشديد على الانضباط، وتوزيع المقررات للطلاب والمعلمين من المستلزمات الطبية تنفيذ تعليمات المحافظ بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من إجراء تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان، وارتداء أدوات الوقاية الشخصية، واستخدام أدوات التعقيم التى سيتم توزيعها على الطلاب، وإجراء فحص درجة حرارة الطلاب والحرص على التباعد الاجتماعي، لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.