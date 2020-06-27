لجنة التشييد: "الإسكان" تمكنت من استمرار كل المشروعات رغم كورونا

قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن الأعمال مستمرة فى كل المشروعات، وتمكن وزارة الإسكان من الاحتفاظ بنسبة 80% من العمالة، فى كل المشروعات، وعلى رأسها أعمال التشييد فى "العاصمة الإدارية"، و"العلمين الجديدة"، حيث تمكنت من توفير الإجراءات الاحترازية فى المواقع، والمتابعة المستمرة لشركات المقاولات للعمل، وفقا للجدول الزمنى والجودة المطلوبة.

وأوضح فوزي لـ"الوطن"، أن القطاع الخاص وشركات المطورين العقاريين، شهدت تباطؤا فى تنفيذ المشروعات، وذلك لتقليل عدد العمال، وتعقيم المواقع، وتوفير متطلبات الوقاية فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، وهو سبب أن العمالة فى المشروعات، وصلت لنسبة 40% فقط، لأن القطاع الخاص، لم يتمكن من توفير نفس الإمكانات التى توفرها الحكومة، وهو أمر متوقع فى كافة العالم وليس مصر فقط أن يشهد تنفيذ المشروعات حالة من التباطؤ.

وأضاف فوزى: تمكنت وزارة الإسكان، من مواجهة الوضع الحالى بطريقة إدارية سليمة، حيث تابعت سير العمل، واعتمدت على التكنولوجيا الحديثة فى حجز الوحدات وفى استقبال شكاوى المواطنين.