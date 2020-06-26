"النقد الدولي": التمويل الجديد لمصر سيساعد في الحفاظ على إنجازات 4 سنوات

قال صندوق النقد الدولي، إن القرض الجديد الذي وافق عليه المجلس التنفيذي بقيمة 5.2 مليار دولار، يهدف إلى مساعدة مصر في مواجهة التحديات التي يفرضها جائحة COVID-19، من خلال توفير موارد لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات في مصر وتمويل العجز في الموازنة العامة.

وأكد الصندوق، في بيان قبل قليل، أن القرض سيساعد السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لمساندة مصر من أجل تحقيق التعافي المستدام، والمزيد من النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.

وتابع الصندوق في بيانه: بعد سجل حافل من النجاح في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي بدعم من الصندوق خلال الفترة من 2016-2019 ، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل جائحة COVID-19، ومع ذلك، أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة.

وأضاف: يهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع عدة أولويات منها حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط، وتثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن، بجانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحكم والمنافسة.