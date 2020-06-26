بسام راضي: إثيوبيا لن تقدم على ملء سد النهضة قبل بلورة اتفاق ملزم

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن إحدى النقاط الجوهرية التي تم الاتفاق عليها خلال القمة المصغرة التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في القمة المصغرة التي تمت بتقنية الـ"فيديو كونفرانس"، هو عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بما فيها الملء وغيره، لحين بلورة الاتفاق.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن القمة التي حضرها كل من هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، الذي يضم رئاسة الاتحاد، ورئيس جنوب أفريقيا، ومعه نوابه الأثنين، وكينيا ومالي والكونغو الديمقراطية، بخلاف الدول الأطراف في سد النهضة، ورئيس مفوضيه الاتحاد الأفريقي، كانت إيجابية وبناءه للغاية، موضحا أن تلك القمة، لن تؤثر على جلسة الأمن التي سيتم عقدها يوم الأثنين المقبل، بينما قام رئيس الاتحاد الأفريقي بإحاطة المجلس علما، بما دار في تلك القمة، التي انتهت منذ قليل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل دعوة بالأمس، من خلال رئيس الاتحاد، ورئيس جنوب أفريقيا "رامافوسا"، عبر مكالمة هاتفية تم فيها التحضير للقمة.