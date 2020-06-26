الرئاسة: قمة اليوم عن سد النهضة تكملها جلسة مجلس الأمن الاثنين المقبل

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصغرة، شملت كل من هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، الذي يضم رئاسة الاتحاد ورئيس جنوب أفريقيا، ومعه نوابه الأثنين، وكينيا ومالي والكونغو الديمقراطية، بخلاف الدول الأطراف في سد النهضة، ورئيس مفوضيه الاتحاد الأفريقي، للتباحث حول أزمة سد النهضة، لن تغني عن إقامة قمة أخرى في مجلس الأمن، الأثنين المقبل.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن القمة اتسمت بأجواء إيجابية ومثمرة وبناءة بين كل الأطراف، وفيها تم التفاهم خلال المناقشات على نقاط عدة، مع وجود حوارات بناءة ومقترحات جيدة من كل الأطراف المشاركة.

وأوضح أن اللجنة اتفقت على جمع كل الأطراف بعملية تفاوضية مركزة، خلال أسبوعين، وفيهم سيتم الانتهاء من الموضوعات العالقة بالاتفاق، وأهمها الوصول لتوافق بين مصر وكل الأطراف المعنية بسد النهضة.

وأكد أن هناك التزام بعدم اتخاذ إجراءات أحادية خاصة بملء الخزان، قبل الوصول لهذا الاتفاق في مدة الأسبوعين، مشيرا إلى أن النقاط العالقة، ستشتمل على نقاط عدة، أهمها قواعد الملء وتشغيل السد، وتم الاتفاق على ذلك.

وشدد راضي، على أن الرئيس رامافوسا، أحاط مجلس الأمن الدولي علما، بتلك التطورات في ضوء الجلسة التي ستعقد يوم الأثنين المقبل، ويشمل الاتفاق على نقاط عالقة، أهمها قواعد الملء والتشغيل، وتم الاتفاق عليه من كل الأطراف.