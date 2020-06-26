الوزراء: لن نتردد في فرض القيود حال تراجع الالتزام بالإجراءات

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة المصرية لو رصدت تراجع التزام الناس بالإجراءات الاحترازية، لن تتردد في إعادة فرض القيود مرة أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "اعتبارًا من القرارا الصادر أمس، فإن كل وزير معني بتحديد العدد الملائم من الموظفين في وزارته، وفي الفترة الماضية، كان لدينا رفاهية 50% من الطاقة والتوسع في الإجازات، وذلك بسبب توقف معظم الخدمات الحكومية، لكن الآن بدأت الخدمات تعود مثل الشهر العقاري بكامل طاقته".

وتابع: "عند تطبيق قرارات العودة، سيكون الوزراء محكومين بالإجراءات الاحترازية، حيث سيتم مراعاة الحالات الأكثر استثنائية".

وأشار إلى أن الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة مغلقة حتى إشعار آخر، والشواطئ التابعة للفنادق التي وفقت أوضاعها هي التي ستفتح، بالإضافة إلى شواطئ القرى السياحية، شرط العمل وفق الإجراءات الاحترازية.

وحول سبب غلق الشواطئ العامة، قال: "ليس هناك إمكانية منطقية للسيطرة على الشواطئ العامة، والأمر يختلف بالنسبة للشواطئ التابعة للقرى السياحية، وهناك لجان تفتيش تفتش على هذه القرى".