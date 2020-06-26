سعد: رئيس الوزراء أكد على عودة الأنشطة الرياضية.. والدوري في قلبها

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن من لم يرتدِ الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة ودور العبادة، سيكون معرضًا للغرامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن رئيس الوزراء أكد على عودة النشاط الرياضي، وهي تتضمن عودة المسابقات، وفي القلب منها مسابقة دوري كرة القدم، وقاعدة 25% لن تطبق على النوادي، لكنها ستطبق على المنشآت بها مثل المطاعم وصالات الألعاب الرياضية.

وتابع: "رغم ارتفاع الإصابات، إلا أن الإصابات اليومية الجديدة على مدار 3 أسابيع ثابت، ونتمنى أن تسير الأمور على هذا الشكل، وإلا فإننا سنطبق القيود مجددًا".