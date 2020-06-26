الحكومة تستجيب لاستغاثة أسرة فقيرة بسوهاج: 300 جنيه شهريا وعفش جديد

أعلنت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، استجابتها للاستغاثة التي تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لأسرة فقيرة بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج تحتاج إلى تقديم مساعدات مالية ومواد غذائية وفرش المنزل، وتعاني الأسرة من سوء الحالة المعيشية وتهالك محتويات المنزل.

وأوضحت المنظومة ، أنه من خلال عرض موضوع الشكوى على المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي فقد تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج بدراسة حالة الأسرة وتقديم الدعم اللازم.

وأشارت المنظومة، إلى أنه تم دعم الأسرة بمساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة 300 جنيه لمدة ستة أشهر وشراء 6 سراير بالمراتب والمفارش ودعم الأسرة بـ 4 كراتين مواد غذائية تحتوي على كل الاحتياجات وجار إنهاء اجراءات تسجيل الأسرة ببرنامج الدعم النقدي المشروط بعد استيفاء كل المستندات.

وكتب هاني يونس، مستشار رئيس مجلس الوزراء، على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، "نشرت بوست أول إمبارح ودخلي ناس علقوا ببوست عن أسرة تعيش في بيت حالته صعبة وتحتاج لرعاية ودعم سريع هتلاقوا البوست هنا".

وتابع: "على الفور رجال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التقطوا الشكوى وتحركوا بسرعة، ومعاهم طبعا جنود وزارة التضامن الاجتماعي الذين لا يتأخرون أبدا، والحمد لله كان كل الخير".

واختتم: "شكرا لكل يد تمتد بالخير لأهل بلادي، وجزاؤكم عند من يعطي بغير حساب".