شرطة أسكتلندا: هجوم جلاسكو ليس عملا إرهابيا

أعلنت شرطة أسكتلندا، أن هجوم جلاسكو ليس عملا إرهابيا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

ولقى 3 أشخاص حتفهم طعنا في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، اليوم، في هجوم وصفه رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ"المروع"، فيما أكدت الشرطة أنها أطلقت النار على المهاجم، وأردته قتيلا.

وكان اتحاد الشرطة الأسكتلندية قال إن لديه علما بتقارير أشارت إلى طعن رجل شرطة في الحادث، ولم يتضح ما إذا كان الشرطي من بين القتلى أم لا.

وقال جونسون إنه حزين جدا لـ"حادثة غلاسكو المروعة"، معلنا تضامنه مع عائلات الضحايا.

وقالت شاهدة لقناة سكاي نيوز التلفزيونية إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث، وذلك بعد أن أكدت الشرطة أنها أغلقت أحد شوارع المدينة.

وأضافت الشاهدة أنها رأت أشخاصا غارقين في دمائهم، كما رأت الشرطة المسلحة في مكان الحادث.

وكانت شرطة جلاسكو، ذكرت أن "خدمات الطوارئ تتعامل في الوقت الراهن مع حادث في شارع ويست جورج".

وأضافت الشرطة أنها أطلقت النار على المهاجم، وأردته قتيلا دون تقديم أي تفاصيل عن طبيعة الحادث.