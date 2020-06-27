وزير الأوقاف عن كلمة الرئيس: جيش مصر نار تحرق المعتدين

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب كلمته الأخيرة بشأن استعداد مصر التدخل العسكري في ليبيا.

وقال جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن خطبة الجمعة أمس، كانت عن شرف الجندية المصرية: "قلنا إن جيش مصر عظيم، حيث أنه رشيد يحمي، ولا يبغي ولا يجور، لكنه نار تحرق المعتدين، ومن أراد أن يعتدي على أرض مصر أو أمنها أو حقوقه".

وأضاف: "ميزة جيش مصر أنه ابن مصر، ولذلك فإن 100 مليون مصري، يعتبرون خطوط إمداد له، ولا يحمي البلاد إلى أبنائها، والمرتزقة لا يحمون بلدًا لكنهم يسلموه إلى الدمار والخراب".