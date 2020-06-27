والدة ضحية طلخا: "حافظت على جوزها وباع دهبها عشان يقتلها"

قال إشراف المكاوي والدة إيمان عادل شهيدة طلخا، إن الله سبحانه وتعالى وقف إلى جوار ابنتها، بعد وفاتها، وشهّر بزوجها، الذي أراد أن يشهر بها، ويدعي أنها خانته، لكي يتسنى له تطليقها دون أن تطالبه بحقوقها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "ده مش إنسان، كان بياكل معانا عيش وملح، ده اللي قتل القتيل ومشي في جنازته، وحتى اللي حقق معانا، سأل والدها على جوزها، وقاله هو ده إبنك؟!".

وتابعت: "مش عاوزين إلا القصاص ومش هنرتاح إلا لما يتعدم هو والتاني في ميدان عام، لأنه أبشع من اللي قتل، محافظش على بنتي، ولو كان عاوز يتجوز يقولي، ياما ناس اتجوزت على زوجاتها إيه المشكلة يعني، وإيه المشكلة إنها تطلق؟".

وواصلت: "كانت محافظة عليه، وخد دهبها باعه عشان يقتلها، ده شيطان في هيئة بني آدم، بعد ما بنتي اتدفنت شرب الشاي عندي، وخرجنا من عند وكيل النيابة قبله، واتصل بينا عشان يأجل موعد الدفن من الساعة 4 للساعة 5، وقال متدفنش إلا لما آجي، وصمم يدفنها في تربهم".