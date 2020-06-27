حسام بدراوي: حددت ناقل عدوى كورونا لي.. والتزمت ببروتوكول ألمانيا

قال الدكتور حسام بدراوي الكاتب والمفكر السياسي، إنه شعر بالغضب من العالم، عندما أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "شعرت بالغضب من العالم الذي ينفق ملايين الدولارات على القتل والحروب، ويترك الناس يواجهون هذا المرض".

وتابع: "الاختبار كان إيجابي، وبعد أسبوع المعمل كلمني، وقال لي الاختبار كان إيجابي ضعيف، ولما عادوه قالوا لي إن الاختبار سلبي".

وأشار، إلى أنه لم يصب بالأعراض الخاصة بالمرض، إلا آلام خفيفة في العضلات: "تصرفت كمريض لأني كنت مخالطًا لأحد المصابين به، وعلمت الشخص من خلال البحث بنفسي".

ولفت إلى أنه أصيب بالمرض، بالرغم من حرصه على ارتداء الكمامة، وإتمام أعماله على الإنترنت، مشيرًا إلى أن كل بلد في العالم يتتبع بروتوكول علاج مختلفًا عن الدولة الأخرى: "مشيت تبع البروتوكول الألماني، وأعرف تامر عويس جراح قلب هناك، وأجرى عملية لزوجتي، وأسامة حمدي المدير الطبي لجامعة هارفارد، تواصلت معاه أيضًا".

وأشار، إلى أن البروتوكول الألماني، تضمن هيدروكسي كلوروكين لمدة 5 أيام، وأحد المضادات الحيوية، مثل البروتوكول الأمريكي، بالإضافة إلى تناول أدوية الفيتامينات.