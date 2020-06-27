وفاة موظف بـ"تعليم إهناسيا" اثناء مشاركته تنظيف وتطهير مسجد ببني سويف

توفى موظف بإدارة إهناسيا التعليمية بمحافظة بني سويف، مساء الجمعة، أثناء مشاركته مجموعة من شباب منطقته أعمال تنظيف وتطهير وتعقيم مسجد أبوبكر الصديق التابع لإدارة أوقاف إهناسيا، قبل إعادة افتتاحه للمصلين رسميا فجر اليوم السبت، ضمن خطة الدولة للتعايش مع جائحة فيروس كورونا.

كان محمود رجب، في العقد الخامس من العمر، عامل بإدارة إهناسيا التعليمية، مقيم بحي الدكروري بمدينة إهناسيا، يشارك مع مجموعة من شباب الحي، يعاونون عمال مسجد أبو بكر الصديق، الكائن بالحي، في أعمال التنظيف والتطهير، وسقط مغشيًا عليه، وباستدعاء أحد الأطباء، أكد وفاته إثر هبوط في الدورة الدموية والتنفسية.

ونعت إدارة إهناسيا التعليمية برئاسة عصام خالد، مدير الإدارة، والدكتور محمد عاشور، وكيل الإدارة، لأسرة التربية والتعليم، محمود رجب، العامل بالإدارة، وشيع أهالي إهناسيا الفقيد جثمانه، وسط حشد كبير من أصدقائه وزملائه، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بمدينة إهناسيا.

وقال أحد أصدقاءه، إن صديقه معروف بين أهالي المنطقة بعمل الخير والمشاركة في تنظيف المسجد منذ سنوات، وأتفقوا فيما بينهم على تنظيف وتطهير مسجد المنطقة، مساء الجمعة، وأثناء أعمال التطهير، فوجئوا بسقوطه على الأرض مغشيًا عليه، وقاموا بنقله لمنزله المقابل للمسجد، وباستدعاء أحد الاطباء أكد وفاته، وسط صدمة الجميع حزنًا على فراقه.

وأضاف: "حزنا على فراقه لكن عزاؤنا فيه أن رزقه الله حُسن الخاتمة، بأن وافته المنية بأحد بيوت الله أثناء المشاركة في تنظيفه".

وكانت مديرية الأوقاف ببني سويف، ومجالس إدارات عددًا من المساجد والعشرات من أهالي المحافظة، بدأوا، مساء الجمعة، أعمال تطهير وتعقيم المساجد، تمهيدًا لإعادة إفتتاحها بدءً من صلاة فجر السبت، ضمن المرحلة الأولى لخطة الحكومة للتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، أن المديرية قامت بموافاة رئيس القطاع الديني ببيان بالمساجد التي سيتم فتحها للصلاة، وفق الضوابط المذكورة وتحت مسؤولية مدير المديرية، بعد التأكد من تنفيذ وتطبيق تلك الإجراءات والاستعدادت الخاصة بالفتح، مع التأكيد على قيام المديرية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية، تجاه أي شخص يقوم بفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلى، بعيدا عن إشراف المديرية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه طبقا لقرار الدكتور وزير الأوقاف، سيتم فتح المساجد التي تحددها المديرية لأداء الصلوات الخمس فقط "كمرحلة أولى"، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، على أن يتم الالتزام بحزمة من الضوابط والمعايير والتي تشمل: عدم فتح دورات المياه إطلاقًا، وعدم السماح بدخول الجنائز أو أداء صلاة الجنازة بالمسجد أو عقد القران أو أية مناسبات اجتماعية آخرى.