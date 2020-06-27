إيفا فارما: إهداء مستشفيات العزل 1100 جرعة "ريميديسفير" لعلاج كورونا

قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام شركة إيفا فارما، إن العلاقات الدولية التي تعقدها صناعة الدواء المصرية مع مؤسسات ومنظمات دوائية عالمية، نتج عنها وجود بروتوكولات علاجية حديثه بمصر، وأن الدواء الأمريكي "ريميديسفير" يصنع حاليا في مصر، وتم تسليم بعضا مما تم تصنيعه، لمستشفيات عزل.

وأضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الشركة حصلت على الموافقه من الهيئة العليا للدواء المصرية، أول أمس، وتم التبرع بـ1100 جرعة إلى مستشفيات العزل بشكل مجاني لأول 100 مريض، موضحا أن العقار يتم استخدمه كحقن وريدي، في الحالات الحرجة تحت أشراف طبي كامل بأطباء مستشفيات العزل.