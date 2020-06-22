الصحة: 403 أجهزة تنفس صناعي بلا مرضى في مستشفيات العزل

أعلن الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، أنه أصبح شبه متعافٍ من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وقد يتبقى له أسبوعًا واحدًا حتى شفائه التام، وذلك بعد إصابته بالفيروس مؤخرًا، مطالبًا من المواطنين التوجه إلى الله بالدعاء له حتى يكتمل شفاؤه، كما أكد أنه وسام على صدر أي طبيب أن يقدم الخدمة للمرضى وهذا واجبهم وحق وقسم تعلمه من أساتذته ودولته وكل قياداته، "قبل أن يكون واجبا قوميا هو واجب إنساني".

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن نسبة 86% من الوفيات بفيروس كورونا تكون مصاحبة لأمراض مزمنة، كما أن مبادرة 100 مليون صحة ساعدت أصحاب الأمراض المزمنة، فيتم صرف العلاج لهم من خلال عدد من المستشفيات، فضلًا عن وجود الخدمة المتنقلة تصل إليهم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة، أنه تم إطلاق من مبادرة بـ 8 محافظات لمتابعة وعلاج مرضى الأمراض المزمنة بمستشفيات ذات مداخل منفصلة والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والقوافل الطبية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك نحو 123 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي بـ24 مستشفى عزل من أصل 526 جهاز تنفس صناعي بتلك المستشفيات.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال في الرعايات المركزة بالمستشفيات تتراوح بين 85% و90% ويخصص باقي النسبة لمرضى الحالات الحرجة خلاف كورونا، وتتراوح نسبة الإشغال بكل مستشفى بأي محافظة حسب أعداد المرضى.