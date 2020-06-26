12 متعافيا من كورونا يغادرون مستشفيات العزل بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خروج 12 متعافيا من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل، اليوم الجمعة.

وأهاب المحافظ بالمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية حرصاً على سلامتهم وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة.

من جانبه أشار الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أن العاملين بمديرية الصحة والطب الوقائي وفريق الأزمات الخاص بمواجهة فيروس كورونا يواصلون جهودهم يومياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجرى تخصيص هذه الأرقام للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا، رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة.