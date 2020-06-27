من خلال 874 مسجدا.. أبناء الأقصر يؤدون أول صلاة فجر عقب رفع الحظر

بعد أكثر من 90 يوما من إغلاق المساجد أمام المصلين، بعد تفشي فيروس كوورنا، استقبلت مساجد الأقصر مئات المصلين، في أول صلاة بعد رفع الحظر.

وتزينت المساجد لاستقبال المصلين، حيث شهدت مساجد مدينة الأقصر، حضور عدد كبير من المصلين، وحرص مسؤولو المساجد، على التنيه على الجميع، بمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتمثل فى التباعد وارتداء الكمامة، وإحضار "سجادة صلاة"، وعدم استخدام دورات المياه.

وهنأ المصلون بعضهم البعض، وبدت الفرحة على وجوه الجميع، وغابت للمرة الأولى منذ بضعة أشهر، صيغة أذان النوازل "صلوا في رحالكم.. صلوا فى بيوتكم"، وعاد أذان حي على الصلاة.. حي على الفلاح.

وكان الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أعلن افتتاح ما يقرب من 874 مسجدا على مستوى المحافظة، وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد.