عاجل.. وزير الأوقاف يشهد صلاة الفجر بمسجد صلاح الدين بعد تعطيلها لأكثر من 90 يوما

يشهد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صلاة الفجر بمسجد صلاح الدين بالمنيل، وذلك في اول شعيرة تقام بالمساجد بعد الفتح.

وتبتهج المساجد، اليوم، عودة صلاة الجماعة، بعد غياب استمر لأكثر من 90 يوماً، منذ صدور قرار تعليقها في 21 مارس الماضى.

وودعت مساجد الجمهورية، اليوم، أذان النوازل بعد رفعه لأكثر من 90 يوما على التوالي، منذ صدور قرار تعليق صلاة الجماعة والجمع، في 21 مارس الماضي.

www.facebook.comfacebook.com

وينتهي العمل بأذان النوازل، الذي يتضمن قول المؤذن في نهاية الأذان: "آلا صلوا في بيوتكم.. آلا صلوا في رحالكم"، ويرفع صيغة الأذان العادي وهي:

الله أكبر- الله أكبر

الله أكبر- الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدا رسول الله.. أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الصلاة.. حي على الصلاة

حي على الفلاح.. حي على الفلاح

الله أكبر.. الله أكبر

لا إله إلا الله

ويزاد في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الثانية، الصلاة خير من النوم مرتين.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حالة الطوارئ بداخل الوزارة لمتابعة فتح المساجد، حيث تم تغيير صيغة الأذان فجر اليوم بالعودة إلى صيغته الطبيعية، عدا ظهر يوم الجمعة حيث تظل فيه كما هى، وتتم صلاة الجمعة ظهراً ظهراً بالمنازل لحين إشعار آخر، مؤكداً أن ذلك مرهون بمدى التزام المصلين فى سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية.

وعلى مدار 3 أيام مضت أجرت الوزارة عمليات تعقيم كبرى للمساجد بالمحافظات، مع تأكيد الالتزام بجميع الضوابط وتشمل عدم فتح دورات المياه نهائياً وغلقها غلقاً تاماً، وكذلك عدم فتح دور المناسبات

وعدم السماح بصلاة الجنازة، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية، وعدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائياً أو فتح الأبواب المؤدية إليها، واستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وعدم فتح مصليات السيدات، ومنع إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، سوى أداء الصلوات الخمس فقط.