بث مباشر.. صلاة الفجر من الجامع الأزهر بعد تعطيلها لأكثر من 90 يوما

ينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بثا مباشرا لشعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف والجامع الأزهر، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام".

وقال الأزهر، عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك: بعد تعليق الصلوات في المساجد طيلة أشهر، انفطرت فيها القلوب وذابت محبة وشوقًا لتعلقها ببيوت الرحمن، يتم نقل صلاة الفجر اليوم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء.

يذكر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أعلن نقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بدءً من فجر السبت حتى نهاية اليوم، شعائر الصلوات الخمس بالجامع الأزهر مباشرةً، وذلك عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف والجامع الأزهر، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام".

ويشدد الجامع الأزهر، على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية، والضوابط التي وضعتها إدارة الجامع، للحفاظ على سلامة المصلين، حيث تم تجهيز الجامع بوضع علامات التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات توضيحية، وفق الإرشادات الوقائية الصادرة بهذا الشأن، كما تم تعقيم الجامع بالكامل.

تأتي هذه الخطوة، كوسيلة لإدخال السرور على قلوب الجميع، وبادرة أمل لانفراج الأزمة، بعد أن علقت دور العبادة لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر، وتماشيًا مع قرار الدولة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وتعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.