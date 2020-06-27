نصف مليون زائر و170 ألف مشاهدة لقناة "القومي لثقافة الطفل" على يوتيوب

احتفل المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بوصول عدد زوار قناة المركز على يوتيوب برئاسة الكاتب محمد ناصف إلى نصف مليون زائر، وعدد مشاهدات بلغ 170 ألف مشاهدة، وذلك على الفيديوهات المرفوعة والتي وصل عددها إلى 380 فيديو.

ووصل عدد المشاهدات خلال الشهر الأخير لما يقرب من 107 ألف، كما بلغ عدد المشتركين 2050 مشتركًا، ليصبح تقدير القناة على اليوتيوب هو +C.

يذكر أن القناة تقدم خمسة أنواع من البرامج الترفيهية والتثقيفية والتوعوية والتنموية والتفاعلية والمسابقات بشكل يومي من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة مساء، بواقع ثلاثة فيديوهات جديدة يوميا، وذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة في مارس الماضي.