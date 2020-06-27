البابا يلتقي موجهي التربية الدينية المسيحية عبر زووم

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً على شبكة الإنترنت، عبر تطبيق زووم مع موجهي عموم التربية الدينية المسيحية، حيث ألقى عليهم كلمة حملت عنوان "التربية المدرسية المسيحية".

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللقاء يأتي في إطار أنشطة اللجنة المجمعية للتربية الدينية المسيحية والتي تعقد لقاءً أسبوعيًّا لموجهي عموم التربية الدينية المسيحية بمختلف محافظات مصر، وذلك عن طريق تطبيق zoom أيضًا.

وأضاف حليم، أن اللقاءات تهدف إلى رفع الكفاءة المعرفية وصقل خبرات موجهي التربية الدينية المسيحية لتمكينهم من الارتقاء بمستوى مادة التربية الدينية المسيحية مما ينعكس على المستوى الأخلاقي والسلوكي للطالب.

ويتولى الدكتور عبدالله حنا، المنسق العام للجنة المجمعية الترتيب للاجتماع الأسبوعي، ويحاضر فيه نخبة من الآباء الكهنة والخدام.