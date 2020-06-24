البابا في "معا بنفس واحدة": الله خلق الجميع ويحبهم

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع "فيس بوك"، والقنوات الفضائية القبطية، وموقع "ساوند كلاود".

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها، اليوم، تحدث البابا عن الإصحاح السابع عشر من "إصحاح الرسل"، وتحدث البابا عن التعاطف مع جميع البشر دون النظر للون والشكل والتعليم، قائلا: "الله خلق الجميع ويحب الجميع"، مطالبا الأقباط بالصلاة من أجل الوعاظ بالكنيسة.

وتتضمن كل حلقة من برنامج "معا بنفس واحدة"، قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي ستنتهي يوم 12 يوليو المقبل.