هبة يوسف مديرا للأكاديمية المصرية للفنون بروما

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قرارا بتكليف الدكتورة هبة علي محمود يوسف للعمل مديرا للأكاديمية المصرية للفنون بروما.

وشغلت الدكتورة هبة يوسف، منصب رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، في الفترة من إبريل 2018 وحتى صدور هذا القرار، وحصلت على درجة الدكتوراه في تاريخ الفن والآثار الإسلامية من جامعة السوربون بفرنسا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعملت أستاذ ورئيس قسم الإرشاد السياحي ووكيلاً للكلية لشؤون التعليم والطلاب والمنسق الأكاديمي لبرنامج بكالوريوس الدراسات التراثية والمتحفية، ورئيس اللجنة العليا لإعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على مسار رحلة العائلة المقدسة، ووضع الاحتفالات الخاصة بالمسار على قائمة التراث اللامادي لمنظمة اليونسكو، ورئيس اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" منذ أكتوبر 2018 حتى الآن.

كما عملت منسقا عاما للدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، ومنسق أجندة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالعام الثقافي مصر - فرنسا 2019، وعضو اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة للمنح الدراسية للعام الأكاديمي 2019 / 2020.

وأشرفت على عدد من الرسائل العلمية ودراسات الحالة للقاهرة الإسلامية في برنامج الماجستير المشترك "حفظ التراث وإدارة المواقع"؛ والمقام بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة براندنبورج للعلوم والتكنولوجيا ألمانيا إلى جانب تدريس عدد من المقررات ضمن برنامج الماجستير المشترك بين جامعتي حلوان وباليرمو الإيطالية، كما أشرفت على وناقشت العديد من الرسائل العلمية في مجال الحضارة والآثار والفنون الإسلامية. وعملت باحثة بشعبة البرديات العربية بمركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العلمية للمعجم الأثري بالمجلس الأعلى للثقافة.

وشاركت في تقييم الأطر البحثية للمتقدمين للحصول على منح دراسية في مجال السياحة من هيئة الفولبرايت، لها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة باللغة العربية إلى جانب الإنجليزية والفرنسية.