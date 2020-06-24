وزيرة الثقافة: العمل بالمسارح المكشوفة لمنع انتقال كورونا بين الحاضرين

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنه سيتم فتح مسرحين مكشوفين خلال منتصف شهر يوليو أو قبل ذلك، لعدم تفشي فيروس كورونا بين الحاضرين، وسيتم العمل يوميا، لتقديم كل العروض بالتناوب.

وأضافت "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الوزارة ارتأت العمل في المسارح المكشوفة فقط، لعدم تشغيل مكيفات الهواء، الذي من الممكن من خلاله نقل فيروس كورونا بين حاضري تلك الاحتفالات، موضحة أن الوزارة ستعمل في عروض فنية وفق الـ25% التي أقرتها الدولة، ولن يكون هناك عدد كبير من الفنانيين على المسارح: "هنراعي كل الحجات دي، وهنبدأ بفتح المتاحف، وكل هيئات وزارة الثقافة هتبدأ شغل على طول".

وأكدت أنه سيتم العمل بالقصور الثقافية الكبرى في الإسكندرية، ومن المفترض أن تكون بورسعيد هي مدينة الثقافة المصرية للعام الجاري، وتم إعداد برنامج رائع وضخم لتلك المحافظة، وسيتم التواصل مع المحافظ، لدراسة آلية التنفيذ، مشيرة إلى أن المسارح والسينمات، لديها مطلق الحرية في العمل، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالنسبة التي أقرتها الدولة.

وتابعت: "الخدمات الثقافية الأونلاين لسه مستمرين فيها، وكنا بنشتغل عليها خلال الفترة الماضية، ونسعى إلى تطويرها، ووصلنا لـ27 مليون زائر على تلك الخدمات التي قدمتها الوزارة، وده مكنش من مصر بس، لكن كان من دول عربية وأوروبية وأمريكا، ولحظة انطلاقنا كانت حرجة، وخطوة الوزارة نجحت فيها، والمشاركات زادت ومازالت مستمرة".