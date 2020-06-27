خسائر اقتصادية بنحو 144 مليون دولار بسبب الفيضانات شرقي الصين

تسببت الفيضانات التي شهدتها مقاطعتي جيانجشي وآنهوي بشرقي الصين في تدمير عشرات المنازل وإجلاء الآلاف، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت نحو 144 مليون دولار.

وذكرت إدارة الطوارئ في مقاطعة جيانجشي، في بيان اليوم، أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها المقاطعة على مدار الأيام الماضية أثرت على 526 ألف شخص في 45 محافظة ومدينة وحي، مع إجلاء 42 ألف شخص، وتلف 38300 هكتار من المحاصيل الزراعية، وتدمير 61 منزلا، وخسائر اقتصادية مباشرة أولية بلغت نحو مليار يوان (144 مليون دولار).

وأضافت إدارة الطوارئ في مقاطعة آنهوي، أن تساقط الأمطار الغزيرة المستمر لأيام أدى إلى تجاوز المياه مستويات التحذير في بعض الأنهار، حيث شهد 201 خزان مائي في آنهوي تجاوز مستويات المياه فيها حدود موسم الفيضانات، فيما كثفت السلطات أعمالها لتصريف مياه الفيضانات.