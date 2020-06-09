ارتفاع ضحايا فيضانات وسط الصين إلى 7 قتلى ومفقود واحد

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن العواصف المطيرة التي ضربت مقاطعة هونان بوسط الصين إلى سبعة قتلى، واعتبار شخص واحد في تعداد المفقودين.

وذكرت سلطات المقاطعة، اليوم، أنه تم العثور على جثث الأشخاص السبعة، وما زالت جهود البحث والإنقاذ جارية.وبدأت الأمطار الغزيرة السبت، واستمرت حتى صباح اليوم التالي في محافظة جيانغهوا ذاتية الحكم لقومية ياو في مقاطعة هونان، ما أدى إلى تضرر الطرق ومحاصرة السكان.

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في اضطراب حياة أكثر من 93500 شخص في هونان منذ دخولها موسم الفيضانات الرئيسي في أول يونيو.