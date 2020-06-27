ميركل: على أوروبا التفكير بمكانتها إن تخلت أمريكا عن "قيادة العالم"

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الدول الأوروبية للتفكير جيدًا في مكانتها وتعديل أولوياتها، في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن لعب دور القائد للعالم.

وقالت "ميركل"، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز"، اليوم، "إننا نشأنا على فكرة مفادها سعي الولايات المتحدة الأمريكية لأن تكون قوة عالمية، وإذا رغبت أمريكا الآن في الانسحاب والتخلي عن هذا الدور بإرادتها الحرة، فسنضطر للتفكير مليًا بتلك القضية بعمق".

واعتبرت المسؤولة الألمانية، أن الوجود الأمريكي في أوروبا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مضيفة أن القوات الأمريكية في الأراضي الألمانية لا تسهم في حماية ألمانيا والجزء الأوروبي للناتو فحسب، وإنما كذلك مصالح الولايات المتحدة ذاتها.

ودافعت ميركل، عن مسألة الإنفاق العسكري الألماني قائلة: "نعلم أنه يتعين علينا إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع، وحققنا زيادة كبيرة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، وسنواصل تعزيز قدراتنا العسكرية".

وتعرضت ميركل، في وقت سابق، للانتقاد من جانب الولايات المتحدة لتخفيض إنفاق بلادها العسكري، ورفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف هذا الانتقاد عندما كشف عن خطة لسحب 9500 جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا.