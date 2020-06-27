باحث اقتصادي: قرار الحكومة بالرجوع للحياة الطبيعية ليس إلزاميا

قال الدكتور محمد البهواشي الباحث الإقتصادي بجامعة السويس، إن الإقتصاد المصري تأثر مثل باقي الإقتصادات العالمية، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وكان التأثير لدينا بسبب حظر التجول ووقف بعض الأنشطة، والتخفيف من العمالة ما أثر على قطاعات كبيرة.

وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أولت الإهتمام بالعمالة غير المنتظمة من خلال تقديم الدعم لهم بشكل مُيسر، لكن هناك فئات تضررت بشكل كبير وكان لا يوجد مخرج من الموضوع إلا الرجوع بشكل منضبط وجديد وفتح بعض الأنشطة مثل الكافيهات والأنشطة الصناعية التي توقفت جزئيًا.

وتابع، أن الوضع الإقتصادي اليوم يحتاج لهذا التراجع والحكومة عندما أصدرت قرار الرجوع للحياة الطبيعية فهو ليس إلزاما على الجميع، ولكن القرار لحماية القطاعات الإنتاجية، والتي تضررت بشكل كبير مثل السياحة وغيرها من الأنشطة.