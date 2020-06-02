باحث اقتصادي: الدولة وضعت نفسها جدارا عازلا بين كورونا والمواطنين

قال محمد نجم الباحث الاقتصادي، إن صمود الدولة أمام فيروس كورونا وضعها في بداية الأزمة كجدار عازل بين الفيروس والمواطنين، ما أدى إلى عدم تفاقم الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وأضاف "نجم"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أن الدولة لديها قدرة على الصمود بشكل أكبر أمام جائحة فيروس كورونا حيث إن الاحتياطي النقدي هو ما أسعف المواطنين دون الوقوع في أزمات اقتصادية كبرى كما في الدول الأوروبية، موضحا أن القيادة السياسية نجحت في توفير 68 مليار جنيه، في بند الاحتياطات العامة، خلال العام المالي، قبل انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن الدولة نجحت في جمع الضرائب بشكل يخدم المواطنين، ويساهم في إنشاء المشروعات القومية والحيلولة دون توقفها جراء انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن انتقال الإيرادات الضريبية من 400 مليار إلى 800 مليار جنيه جاء نتيجه لإدخال الاقتصاد الغير رسمي كاقتصاد رسمي، بخلاف تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات كبرى من النمو.